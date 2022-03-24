Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

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Подземный толчок 5,9 зафиксирован у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 305 километрах от столицы Вануату, города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 119 километров.

Как уточняется, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.