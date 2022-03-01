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происшествия

01:10

Три человека пострадали в результате обвала горной породы на шахте в Якутии

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили травмы в результате обвала горной породы на шахте "Денисовская" в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

"Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Угрозы их жизни не имеется", – говорится в сообщении.

По данным следствия, причиной ЧП могло стать землетрясение. Незадолго до происшествия в районе шахты зафиксировали подземный толчок. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый" в Магаданской области. По факту нарушения правил безопасности при ведении работ было возбуждено уголовное дело.

До этого рабочий погиб при обрушении породы в руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. По данному факту прокуратура совместно в Ростехнадзором и Государственной инспекцией труда начала проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

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