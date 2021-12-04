Горный удар произошел на Свердловской шахте

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Горный удар произошел вечером 3 декабря на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске Свердловской области, сообщает "Интерфакс".

ЧП случилось в 23:45 на северном фланге горизонта – 980 метра. Работавший на момент удара на участке персонал вывели, а следующую смену не допустили к работе. В результате никто не пострадал.

Согласно правилам безопасности, после горного удара работы на участке, где он произошел, останавливаются на восемь часов. Создана специальная комиссия.

Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

По факту случившегося суд арестовал директора шахты Сергея Махракова и госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Обвинения также предъявили первому заместителю Махракова Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку и другому инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову.

Позднее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в отношении руководства шахты "Листвяжная" прокуратурой было возбуждено 25 административных дел.

