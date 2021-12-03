В Совфеде заявили о возможности усиления ответственности за нарушения для владельцев шахт

09:16
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Ответственность за нарушения требований безопасности для владельцев шахт и других промышленных предприятий может быть существенно усилена, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что все нормы закона, посвященные безопасности на производстве и соблюдению условий труда, должны быть тщательно проанализированы совместно с правительством РФ.
"Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности в горнорудной отрасли, будет существенно усилена", – подчеркнул Клишас.
Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации на угольных предприятиях Кузбасса заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности на угольном производстве. Он подчеркнул, что ужесточение санкционных мер необходимо для сохранения жизней, а не для наращивания административных барьеров для бизнеса.
Также президент поручил обратить особое внимание на зарплаты шахтеров. По его словам, необходимо создать такие экономические условия, чтобы у работников не возникало необходимости пренебрегать правилами безопасности и рисковать своей жизнью.
Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров
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