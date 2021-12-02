Минздрав РФ утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров

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Министерство здравоохранения РФ утвердило методические рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
В документе речь идет о рекомендациях по проведению послесменной реабилитации людей, которые работают в опасных или вредных условиях труда по добыче или переработке угля (горючих сланцев).
В рекомендациях также сообщается о продолжительности реабилитации, списке категорий работников, которые ей подлежат, а также рекомендуемые порядок и условия ее проведения.
Уточняется, что данная реабилитация состоит из медицинско-психологических мероприятий. Она направлена на профилактику профессиональных производственно-обусловленных общих заболеваний с помощью восстановления функционального состояния организма и работоспособности сотрудников, сообщили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в программу входят массаж, воздействие ультрафиолетового излучения, лечебная физкультура, витаминотерапия, суховоздушный обогрев и тепловые гидропроцедуры.
Ранее Владимир Путин поручил обратить особое внимание на зарплаты шахтеров. По его словам, необходимо создать такие экономические условия, чтобы у работников не возникало необходимости пренебрегать правилами безопасности и рисковать своей жизнью.
Путин заявил о необходимости создания соответствующих экономических условий для шахтеров
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