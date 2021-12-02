Путин заявил о необходимости ужесточения ответственности за нарушения в угольной отрасли

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В России необходимо ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности на угольном производстве, заявил Владимир Путин РИА Новости.

"Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", – сказал президент России на совещании о ситуации на угольных предприятиях Кузбасса.

Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает лишь административную ответственность за нарушения безопасности, причем без возможности приостановки работы шахт. Он также подчеркнул, что ужесточение санкционных мер необходимо для обеспечения безопасности, а не для наращивания административных барьеров для бизнеса.

"Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ проектной и технологической документации", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что авария в шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла из-за ряда нарушений правил и техники безопасности. Он также заявил о недопустимости эксплуатации мужества, жизни и здоровья шахтеров, чья работа связана с повышенной опасностью.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

