Путин заявил о необходимости ужесточения ответственности за нарушения в угольной отрасли

Фото: ТАСС/Александр Русский
В России необходимо ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности на угольном производстве, заявил Владимир Путин РИА Новости.
"Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", – сказал президент России на совещании о ситуации на угольных предприятиях Кузбасса.
Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает лишь административную ответственность за нарушения безопасности, причем без возможности приостановки работы шахт. Он также подчеркнул, что ужесточение санкционных мер необходимо для обеспечения безопасности, а не для наращивания административных барьеров для бизнеса.
"Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ проектной и технологической документации", – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что авария в шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла из-за ряда нарушений правил и техники безопасности. Он также заявил о недопустимости эксплуатации мужества, жизни и здоровья шахтеров, чья работа связана с повышенной опасностью.
О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: