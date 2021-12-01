Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 99

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Число пострадавших в результате аварии на кузбасской шахте "Листвяжная" выросло до 99 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадали 99 человек, 51 погиб", – отмечается в сообщении.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Позже на нескольких участках шахты "Листвяжная" было обнаружено возгорание. Пробы воздуха, взятые внутри и снаружи шахты, показали пятикратное возрастание уровня содержания оксида углерода.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

