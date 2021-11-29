Работник "Листвяжной" назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях

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Николай Алимов, работник шахты "Листвяжная", где в результате взрыва метана погиб 51 человек, назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях, сообщает "Лента.ру".

По его словам, главное, что их держало, – это хорошая заработная плата.

"Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда", – пояснил Алимов.

Он добавил, что шахтер "не может топнуть ногой и отказаться от работы", поскольку из-за этого работникам могут грозить большие штрафы. Кроме того, горняк заметил, что сейчас профсоюз не так активен, как раньше.

"Сейчас уже люди не поднимутся, как в 1990-е. У нас даже если просто с плакатом постоишь – сразу скрутят", – пояснил он.

Рабочий предположил, что профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а просто получают свой процент.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.