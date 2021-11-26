Выживший в "Листвяжной" спасатель находится в состоянии средней тяжести

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Мужчина, обнаруженный на шахте "Листвяжная", оказался спасателем, пропавшим во время поисково-спасательной операции, сообщил глава МЧС Александр Чуприян.

Он находится в состоянии средней тяжести. Выжившему предварительно поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Сейчас его на реанимобиле везут в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий.

"Найден живым наш спасатель – Александр Заковряшин. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди", – цитирует министра ТАСС.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела Их соединят в одно производство.

Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

