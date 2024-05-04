Некоторые станции метро в Москве будут работать только на вход и пересадку 5 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд станций метро Москвы будут работать только на вход и пересадку в воскресенье, 5 мая. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 5:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – уточняется в публикации.

Кроме того, ведомство предупреждает о возможных ограничениях на других станциях по распоряжению правоохранителей.

Ранее москвичей предупредили, что режим работы метро и некоторых маршрутов автобусов и трамваев изменится в столице на Пасху.

В ночь с 4 на 5 мая станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров до 02:00. Наземный же транспорт на более чем 150 маршрутах будет работать до 03:30. Также граждане смогут воспользоваться 16 ночными маршрутами, чтобы доехать до дома после богослужения.

