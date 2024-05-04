Режим работы городского транспорта изменится в Москве на Пасху

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы метро и некоторых маршрутов автобусов и трамваев изменится в столице на Пасху, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ночь с 4 на 5 мая станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров до 02:00. Наземный же транспорт на более чем 150 маршрутах будет работать до 03:30. Кроме того, москвичи, чтобы доехать до дома после богослужения, смогут воспользоваться 16 ночными маршрутами.

На станциях метро, расположенных возле крупнейших храмов, а также на "Кропоткинской" и "Бауманской" организуют дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Помимо этого, 5, 12 и 14 мая "Мосгортранс" запустит бесплатные рейсы, которые соединят станции подземки и МЦК и пригородные железнодорожные платформы с остановками у 15 крупных кладбищ: Николо-Архангельского, Домодедовского, Щербинского, Хованского, Востряковского, Митинского, Перепечинского, Химкинского, Долгопрудненского, Котляковского, Богородского, Зеленоградского центрального и северного, Алабушевского и кладбища "Ракитки".

Ранее стало известно, что более 700 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, которая в этом году по юлианскому календарю выпадает на 5 мая. Пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции, световые деревья и другие объемно-декоративные конструкции появились возле храмов, на улицах, площадях и в парках.

