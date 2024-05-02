Столичные парки подготовили праздничную программу к Пасхе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные парки подготовили для своих гостей праздничную программу к Пасхе, которая в этом году выпадает на 5 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жителей и гостей столицы ждут квесты, спортивные игры, фотозоны, концерты, спектакли, а также 80 тематических мастер-классов по созданию украшений и игрушек.

К примеру, в парке "Кузьминки" выступят звонари, творческие ансамбли и театральные коллективы. В лектории можно будет научиться расписывать пасхальную подставку и создавать ароматницу. Также здесь расскажут о пасхальных украшениях для дома.

В Московской усадьбе Деда Мороза пройдут мастер-классы по весеннему декору стола и ковровой вышивке, после чего состоится праздничный концерт. На кулинарном мастер-классе в саду имени Н. Э. Баумана можно будет приготовить и украсить печенье в форме пасхального яйца. Также там выступит танцевальный коллектив.

В парке "Северное Тушино" выступят музыкальные коллективы, а также пройдут творческие мастер-классы. В парке Дружбы и зоне отдыха "Левобережье" пройдут театральные представления и занятия на свежем воздухе.

В парке у прудов "Радуга" состоится матч между командами Вешняковской любительской футбольной лиги и юными воспитанниками футбольной школы. В парке "У Джамгаровского пруда" пройдет концерт и мастер-класс по созданию пасхальных символов из дерева. В ландшафтном парке "Митино" состоятся выступления танцевальных и вокальных коллективов, тематические занятия и мастер-классы IQ-клуба.

В парке искусств "Музеон" и в партерной части Парка Горького пройдут чтения пасхальных стихов и небольшие театральные постановки. Хор Сретенского монастыря исполнит пасхальные песнопения. На территории Парка Горького состоится мастер-класс и занятия по кулинарии и труду, организованные "Зеленой школой". Гостей также ожидает спортивно-танцевальная программа.

В "Музеоне" 3 мая откроется выставка "Императорская пасхальная коллекция", где представят изображения ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц, созданных в 1885–1917 годах. Гостям также покажут шедевры коллекции – девять яиц. Экспозиция продлится до 19 мая.

В парке "Красная Пресня" пройдут мастер-классы по созданию пасхальных кроликов и цыплят на подставке, плетению корзинок из фетра, лепке и росписи яиц из соленого теста. Также в парке выступят звонари.

В Лианозовском парке с театральными и танцевальными номерами выступят народные коллективы.

В Перовском парке празднование Пасхи пройдет в формате пикника. Перед гостями выступят артисты детской школы искусств "Кусково", большой духовой ансамбль, саксофонисты и скрипичный дуэт. Позже начнется часовая анимационная программа для детей, а театр "Сосферас" покажет представление "Белый театр". Также посетители парка увидят выступления артистов иммерсивного театра "Импроф Студио".

В парке "Сокольники" пройдут мастер-классы по декорированию яиц и чайному ритуалу, по изготовлению пасхальных сувениров и украшений, пасхальные игры для детей, выступления звонарей, творческих коллективов и музыкальных исполнителей.

В парке "Фили" и в парке 50-летия Октября разместят передвижные звонницы. В перерывах между музыкальными номерами все желающие смогут научиться основам звонарного искусства. В "Фили" выступит Московский мужской камерный хор "Логос", а в парке 50-летия Октября – фольклорная группа.

В парке Олимпийской Деревни оборудуют площадку с гигантскими пасхальными яйцами. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по их декору. Для детей организуют занятия по росписи деревянных игрушек.

В музее-заповеднике "Царицыно" праздничная программа пройдет рядом с Третьим Кавалерским корпусом неподалеку от храма иконы Божией Матери "Живоносный источник".

В усадьбе Воронцово пройдет концерт, на котором выступят поэт и композитор Александр Галицкий, певица и музыкант Инна Чижова, а также ансамбль духовной музыки "Благовест". Завершит мероприятие звонарь на звоннице. Также запланирован пикник на центральной поляне, где искусствовед Вероника Телецкая расскажет историю праздника.

На центральной площади Измайловского парка посетителей будут встречать артисты, играющие на дуде, скрипке, гармони и других музыкальных инструментах. Там пройдут народные игры в ручеек и эстафеты, конкурсы и мастер-классы. Выступят артисты с фольклорными композициями на современный лад.

В Бабушкинском парке состоится праздник "Мелодия души". Его гостей ждет интересная программа с мастер-классами школы звонарей, выступлениями православного хора, танцевальными и вокальными коллективами. В сквере по Олонецкому проезду выступит казачий хор, позже состоится кукольный спектакль, а завершится концерт вокальными номерами хедлайнера программы.

В саду "Эрмитаж" состоится тематическая программа с колокольными перезвонами, мастер-классами по звонарному мастерству, украшению пасхальных яиц и созданию игрушечных вертушек и ветряков. Перед гостями выступит ансамбль народной песни "Белое злато", а также арт-хор "Вокалион" с концертом "Христос воскрес".

В Таганском парке состоится детская анимационная программа. Выступят ансамбли русской народной и казачьей песни, а также школа звонарей. Посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах, на которых они создадут декоративные корзинки из фетра и кокошники и освоят азы художественного искусства.

В парке "Ходынское Поле" выступят фольклорный ансамбль и кукольный театр, пройдет мастер-класс звонарей. В парке можно будет продегустировать мед и продукты пчеловодства, посетить мастер-класс по изготовлению натуральных свечей.

В Гончаровском парке пройдет музыкальный концерт. В беседке у пруда организуют тематические мастер-классы, где под присмотром опытных наставников можно будет создать пасхальные гирлянды и другие символы праздника.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля "Пасхальный дар" до 5 мая проходят различные гастрономические мероприятия, среди которых и кулинарные мастер-классы по приготовлению куличей. Помимо этого, посетители могут сделать украшения своими руками или раскрасить пасхальные яйца.

