Экскурсии, флешмобы и концерты пройдут на ВДНХ 1 мая

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить праздничные мероприятия на ВДНХ 1 мая. Здесь планируют провести тематические экскурсии, флешмобы и концерты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Так, экскурсионная программа "Познавательный Первомай" стартует в 13:00. Участникам расскажут о том, как раньше отмечали День труда и кому полагались награды. Экскурсия проводится на безвозмездной основе, однако необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

С 10:30 до 19:00 в центре "Союзмультпарк" будет проходить развлекательная программа. Для детей подготовили световое шоу, а также мастер-классы по оригами. Кроме того, юные посетители смогут пообщаться с героями любимых мультфильмов и повеселиться на неоновой дискотеке. Для участия необходимо приобрести билеты.

В 15:00 состоится показ мультсериала "Школьный автобус Гордон". После него все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию транспортного средства.

Семейный фестиваль выходного дня стартует в Центре национальных конных традиций в 15:00. В рамках мероприятия состоятся показательные выступления всадников Кремлевской школы.

В свою очередь, в Доме молодежи с 10:00 до 22:00 пройдет акция "Труд крут". Организатором выступило движение "Российские студенческие отряды". Здесь будут проводиться профориентационные игры и консультации. Кроме того, в 12:00 студенты примут участие в праздничном шествии, а в 13:00 запланирован концерт "Май! Труд крут!" на главной уличной сцене у фонтана.

Тематическая экскурсия "В жизни – труд всему голова" организуют в музее славянской письменности "Слово". Она будет посвящена 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева. Мероприятие начнется в 19:00. Регистрация доступна на портале.

В центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 состоится бесплатная экскурсия "От старта до посадки". Участники узнают больше об авиаконструкторах, спутниках и космических кораблях. Требуется регистрация.

Также в период с 1 по 8 мая Музей транспорта Москвы организует бесплатные лекции, мастер-классы и квесты в павильоне "Транспорт СССР". Желающих просят пройти регистрацию по ссылке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве по 31 мая. По его словам, на протяжении всех дней жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях и лекциях с примерно 300 памятниками московской старины. Всего запланировано более 600 мероприятий.

