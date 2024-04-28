Кремль и Александровский сад украсили цветами к майским праздникам

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Садовники Управления делами президента РФ завершили весенние полевые работы в Кремле и Александровском саду. Они высадили десятки тысяч цветов, сообщает ТАСС со ссылкой на Управделами.

Там подчеркнули, что на территории Кремля уже цветут 30 тысяч виол различных оттенков, еще 40 тысяч цветов украсили Александровский сад. Клумбу возле мемориала воинской славы традиционно выполнили в цветах флага РФ.

Кроме того, специалисты высадили 14 тысяч тюльпанов.

В конце мая цветочное оформление планируется изменить, садовники высадят бегонию и другие летние однолетники. Осенью специалисты высаживают луковицы тюльпанов. В Управделами подчеркнули, что площадь цветов в Кремле и Александровском саду превышает 15 гектаров.

Ранее в Москве к весенне-летнему сезону подготовили городские цветники. Их очистили от мусора и древесной щепы, подрыхлили землю и внесли удобрения. К новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" специалисты вырастили более 150 видов цветов. Самыми популярными являются петунии и бегонии, которые способны переносить резкие изменения погоды. Также они цветут продолжительное количество времени.

До этого первая сакура расцвела на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые в этом году. Речь идет о вишне Саржента, или вишне сахалинской, с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи – рядом с малой черемухой.

