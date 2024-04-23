Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону в Москве. Их очистили от мусора и древесной щепы, подрыхлили землю и внесли удобрения, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

К новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" специалисты вырастили более 150 видов цветов. Самыми популярными являются петунии и бегонии, которые способны переносить резкие изменения погоды. Также они цветут продолжительное количество времени.

Благодаря поэтапной высадке москвичи смогут наблюдать за цветами до поздней осени.

Ранее первая сакура расцвела на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые в этом году. Речь идет о вишне Саржента, или вишне сахалинской, с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи – рядом с малой черемухой.

До этого в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел ядовитый волчеягодник. Высота кустарника может достигать 1,5 метра. В России волчье лыко растет в лесной зоне – на севере европейской части и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

