Первая сакура расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первая сакура расцвела на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые в текущем году. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

"Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи – рядом с малой черемухой", – отмечается в сообщении.

Родиной вишни такого вида являются Япония, Корейский полуостров и Сахалин. Растение может вырасти до 12 метров.

Как отметили в пресс-службе, скоро распустится японская сакура в Саду плодовых деревьев. Ее привезли со склонов горы Фудзияма в 2010 году.

Согласно информации, сакура стала собирательным названием для рода Prunus (Слива), куда входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и другие растения.

Ранее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел ядовитый волчеягодник. Высота кустарника может достигать 1,5 метра. В России волчье лыко растет в лесной зоне – на севере европейской части и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

