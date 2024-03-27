Выставка "Мир первоцветов" открылась на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка "Мир первоцветов" открылась в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ в Москве. Гости могут увидеть первые цветы весны, среди которых подснежники, хохлатки, белоцветники и другие, на рисунках художников – членов Русского общества любителей ботанической иллюстрации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В материале отметили, что это открытый проект, объединяющий тех, кто любит изображать растения в живописи, декоративно-прикладном искусстве и книжной графике. Первые весенние цветы появляются на местах, хорошо освещенных солнцем, когда еще не растаял снег.

Цветут такие растения короткое время, потом их надземная часть исчезает, а в земле остаются корневища или луковицы, что позволяет им распуститься следующей весной. Другие цветы уходят под снег с зелеными листьями, это так называемые зимне-зеленые растения. Прошлогодняя листва питает растения и позволяет им распускаться, даже если еще не сошел снежный покров.

В сообщении указано, что большинство художников, чьи рисунки представлены на выставке, используют в своих работах акварель. Эти краски из-за полупрозрачного эффекта лучше подходят для изображения весенних цветов. Также на выставке представят работы в древней технике традиционной китайской живописи могуфа. Художники используют не контуры и штрихи, а красочные пятна или линии.

Выставка будет работать до 2 июня 2024 года со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые подснежники под открытым небом. Москвичи и гости столицы могут посмотреть на них у главного входа.