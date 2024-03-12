Первые подснежники появились в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" взошли первые в текущем году подснежники под открытым небом. Они находятся у главного входа, сообщается в телеграм-канале сада.

"Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", – говорится в сообщении.

Пресс-служба сада подчеркнула, что в "Аптекарском огороде" есть 6 видов таких растений. К ним относятся подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский.

"Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью", – указал сад.

Ранее подснежники впервые взошли на территории Московского зоопарка. Они были высажены на старой территории рядом со зданием дирекции. Помимо этих цветов, проросли нарциссы и тюльпаны.

До этого ростки подснежников заметили под слоем снега в "Аптекарском огороде". Также там с 2 по 17 марта проходит ежегодная выставка "Репетиция весны". Посетители могут посмотреть на цветущие нарциссы, крокусы, лилии и другие цветы.

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