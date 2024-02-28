28 февраля, 12:49Город
Подснежники впервые проросли в Московском зоопарке
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Подснежники впервые взошли на территории Московского зоопарка. Об этом сообщает зоосад в своем телеграм-канале.
По данным зоопарка, подснежники были высажены на старой территории рядом со зданием дирекции. Помимо этих цветов, проросли нарциссы и тюльпаны.
Ранее ростки подснежников заметили под слоем снега в "Аптекарском огороде". Также там с 2 по 17 марта пройдет ежегодная выставка "Репетиция весны". Посетители смогут посмотреть на цветущие нарциссы, крокусы, лилии и другие цветы. Еще там будут тюльпаны разных цветов и сортов, среди которых оборудуют фотозоны, сирень, магнолия и сакура.
До этого в "Аптекарском огороде" распустился "Язык дьявола", или трупный цветок. Его особенность – в специфическом запахе испорченного мяса. В этом году цветение совпало с празднованием китайского Нового года.
Москвичи показали фото первоцветов
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