Гигантская лилия распустилась в "Аптекарском огороде" впервые за 318 лет

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Гигантская копьевидная лилия впервые за 318 лет расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посмотреть на нее можно с 13 января, сообщается в телеграм-канале ботсада.

Это растение также называется Дориантес Пальмера, его посеяли в 1950-е годы в субтропической оранжерее. В дикой природе такие лилии встречаются только в Восточной Австралии и с 1995 года внесены в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса, уточнил куратор субтропической оранжереи Алексей Филин.

Отмечается, что в природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину. Дориантес Пальмера опыляется птицами, добавили в пресс-службе ботанического сада.

Ранее в пресс-службе сада рассказывали, что в пальмовой оранжерее расцвела редкая рождественская орхидея под названием "звезда Дарвина", или Ангрекум Полуторафутовый. Его цветок похож по своей форме на звезду или комету, а ярко-белые листья отражают в темноте даже самое минимальное количество света.

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