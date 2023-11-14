Тропические орхидеи расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цветущие тропические орхидеи теперь можно увидеть в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказали представители пресс-службы сада.

"Ценные коллекционные растения находятся в стеклянных витринах. В числе цветущих орхидей: венерины башмачки, дендробиумы, масдеваллии, ванды с воздушными корнями, орхидеи-тюльпаны, орхидеи-лодочки", – уточнили в пресс-службе.

В "Аптекарском огороде" представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России – свыше тысячи видов цветов, произрастающих в тропиках и субтропиках, а также более 50 видов из умеренного и холодного климата.

Ранее стало известно, что в Бутырском районе столицы планируют открыть всесезонный парк с лугом. Он будет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.

Пространство создадут на основе концепции "естественная природа" с внедрением в городскую среду. Его площадь составит 2,5 гектара. В парке специалисты сделают сенсорные сады, которые будут представлять собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками.



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