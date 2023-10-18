Городские службы начали высаживать тюльпаны на клумбах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве начали высаживать тюльпаны на клумбах, чтобы луковицы растений успели пустить корни до наступления морозов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что всего высадят порядка 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит свыше 220 тысяч "квадратов". Тюльпаны зацветут к майским праздникам, и весной они украсят московские улицы, набережные, парки и другие общественные места, добавил он.

Высадят несколько сортов тюльпанов, среди которых "Стронг Голд", "Апельдорн", "Роял Вирджин" и "Шуга Лав". Цветы будут желтого, багряно-красного, белого и нежно-розового цветов.

После высадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая защитит луковицы в случае морозов.

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