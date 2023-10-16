Столичные службы приступили к консервации фонтана "Дружба народов"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, из чаши сооружения уже слили воду и вручную промыли уникальные скульптуры.

Там проверят инженерные коммуникации и насосное оборудование, демонтируют подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроют деревянными коробами.

Зимой проведут плановое обслуживание фонтана, при необходимости отремонтируют конструкции и системы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как столичные парки готовятся к зиме. В преддверии холодов специалисты консервируют фонтаны, укрывают деревья и кусты, начинают обустраивать катки и лыжные трассы. Специалисты выполнят омолаживающую и формовочную обрезку кустарников и деревьев, а также высадят луковичные, чтобы с приходом весны в парках расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.