Парки Москвы готовятся к заливке катков и накатке лыжных трасс — Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В парках и на природных территориях Москвы началась подготовка к зимнему сезону. До наступления холодов важно успеть провести целый ряд мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В преддверии холодов специалисты консервируют фонтаны, укрывают деревья и кусты, начинают обустраивать катки и лыжные трассы. Специалисты выполнят омолаживающую и формовочную обрезку кустарников и деревьев, а также высадят луковичные, чтобы с приходом весны в парках расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.

Также сообщается, что в столице уже завершился сезон фонтанов. Эти сооружения полностью осушают и продувают, а оборудование и насосы убирают до следующего сезона.

На зиму с поверхности водоемов убирают плавучие домики для птиц. Птицы, которые на зиму останутся в Москве, переедут в специальные уголки, где их ждет сбалансированный корм с витаминами и прогулки в хорошую погоду.

Вместо летних площадок в столичных парках начинают обустраивать искусственные катки и лыжные трассы, а некоторые объекты трансформируют. Так, в саду имени Баумана катком станет волейбольная площадка и площадь перед сценой "Ракушка", в парке "Ходынское поле" – теннисный корт, а в Таганском парке — футбольное поле.

Первыми откроются искусственные катки. Площадки с натуральным льдом, лыжные трассы и горки для катания на тюбингах и ледянках будут закрыты до тех пор, пока в городе не установится минусовая температура и не появится снежный покров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил об окончании сезона фонтанов. Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы.