В Крылатском заменили дорожное покрытие на Осенней улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочие отремонтировали дорожное полотно на Осенней улице на западе Москвы. Таким образом, в Крылатском обновили более 42 тысяч квадратных метров дороги, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Улица располагается между проспектом Маршала Жукова и Рублевским шоссе. Последний раз ее ремонтировали в 2018 году. Причиной ремонта послужило образование колеи на дорожном полотне и истекший гарантийный срок службы.

Все работы проводятся в ночное время для удобства автомобилистов. Уже скоро здесь нанесут новую разметку с использованием долговечных материалов – холодного пластика и термопластика. Указывается, что на работах задействовано 14 единиц спецтехники и 25 специалистов.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной завершили ремонт проезжей части и тротуаров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2016 году. Здесь также со временем образовалась колея. В работах было задействовано 340 рабочих и более 150 единиц спецтехники.

"Мой район. Обратная связь": Бережковскую набережную отремонтировали в Дорогомилове