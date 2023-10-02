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02 октября, 15:55

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"Мой район. Обратная связь": Бережковскую набережную отремонтировали в Дорогомилове

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Завершен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной. Последний раз дорожное полотно в этом месте ремонтировали в 2016 году. Из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры на дороге образовалась колейность.

Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы более 150 единиц специализированной техники. Ремонт проводили 340 рабочих.

В ближайшее время завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов – холодного пластика и термопластика. Всего за этот год на крупных магистралях, улицах и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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