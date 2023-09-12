В Москве завершился ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.

Он напомнил, что масштабное обновление стартовало полтора года назад. Новокутузовский тоннельный комплекс находится на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта.

"В настоящее время работы в двух основных тоннелях и четырех второстепенных полностью завершены", – поделился Бирюков.

Уточняется, что на шеститоннельном сооружении ни разу не проводили капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году. Из-за интенсивного движения и погодных условий были повреждены стены и перекрытия.

Специалисты восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения. Кроме того, там появились новые вентиляции, были отремонтированы деформационные швы и уложен новый асфальт.

Ранее сообщалось, что работники заменили около 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Застава и на Беговой улице.

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