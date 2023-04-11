Более 140 разрешений на строительство выдали в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

147 разрешений на строительство объектов общей площадью около 2,86 миллиона квадратных метров выдали в Москве за первые три месяца 2023 года. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Больше всего разрешений было выдано в Новомосковском административном округе – 29 документов, на западе Москвы – 17 разрешений, а также в САО и СВАО – по 16 разрешений.

"Москва продолжает активно развиваться. <...> На территории столицы началось строительство новых комфортных жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры, транспорта и бизнес-сферы", – отметил Бочкарев.

Что касается строительства жилья, то на него было выдано 51 разрешение, то есть примерно треть от их общего количества. Благодаря этому в городе возведут жилые объекты суммарной площадью 1,9 миллиона квадратных метров.

По словам главы Стройкомплекса, большую роль играют инвесторские проекты: на них приходится 60% от всех объектов, которые получили разрешение на строительство. Причем речь идет не только о жилой недвижимости, но и об инфраструктурных объектах.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что вместе с жилыми объектами в городе возведут 17 новых школ и детских садов, семь медучреждений. Также в столице построят девять производственных объектов и 10 офисных центров.

Ранее стало известно, что в ТиНАО инвесторы возведут 27 объектов по соглашениям с Москвой в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. В рамках проектов будут созданы технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры, куда смогут устроиться более 20 тысяч человек.



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