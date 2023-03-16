Многофункциональный комплекс "Чижевское подворье" появится на Никольской улице Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции комплекса зданий с созданием многофункционального комплекса "Чижевское подворье" возобновят на Никольской улице в Москве, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Проектом предусмотрено сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов прошлого века", – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Реконструкция комплекса началась в 2007 году, но была приостановлена в 2010 году: в тот момент шел частичный демонтаж существующих строений. Объект включили в перечень незавершенных строений, после чего его дальнейшую судьбу определяла специальная оперативная группа при комплексе градостроительной политики и строительства.

Следующий проект реконструкции существующих строений был подготовлен после того, как первоначального застройщика признали банкротом, а сам комплекс был реализован на торгах. Новый правообладатель представил подробную дорожную карту работ, которые одобрили с учетом исторического статуса территории.

По словам Сергея Левкина, сейчас застройщик готовит документы для получения разрешения на строительство. Положительное заключение экспертизы по проекту уже имеется у компании. Работы планируется начать во втором квартале 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице завершили строительство жилого комплекса "Царицыно". Этот объект долгое время оставался незавершенным из-за ряда проблем и в результате был передан городскому застройщику в рамках процедуры банкротства.

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