Город передаст в собственность москвичам почти 300 нежилых помещений

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До конца мая правительство Москвы передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что к таким помещениям, в частности, относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Горожане смогут приспособить площади для технических и хозяйственных нужд.
Как уточняется, владельцы квартир и пользователи нежилых зданий смогут зарегистрировать права собственности. Для этого им необходимо обратиться в Росреестр.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в адресный реестр столицы внесли сведения более чем о 64 тысячах объектов недвижимости. Больше всего адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям.
Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов напомнил, что в соответствии с законодательством адрес должен быть присвоен каждому зданию и сооружению, машино-месту, земельному участку и объекту незавершенного строительства.
Он отметил, что в первом квартале 2022 года новые адреса получили на 4,6 тысячи объектов больше, чем в аналогичный период 2021 года. Достичь этой динамики помогла оптимизация процесса присвоения адреса квартирам и нежилым помещениям, а также машино-местам.
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