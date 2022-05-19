Город передаст в собственность москвичам почти 300 нежилых помещений

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До конца мая правительство Москвы передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что к таким помещениям, в частности, относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Горожане смогут приспособить площади для технических и хозяйственных нужд.

Как уточняется, владельцы квартир и пользователи нежилых зданий смогут зарегистрировать права собственности. Для этого им необходимо обратиться в Росреестр.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в адресный реестр столицы внесли сведения более чем о 64 тысячах объектов недвижимости. Больше всего адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям.

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов напомнил, что в соответствии с законодательством адрес должен быть присвоен каждому зданию и сооружению, машино-месту, земельному участку и объекту незавершенного строительства.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года новые адреса получили на 4,6 тысячи объектов больше, чем в аналогичный период 2021 года. Достичь этой динамики помогла оптимизация процесса присвоения адреса квартирам и нежилым помещениям, а также машино-местам.

