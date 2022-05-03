С начала года в Москве зарегистрировали более 64 тысяч новых адресов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в адресный реестр столицы внесли сведения более чем о 64 тысячах объектов недвижимости. Больше всего адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям, а также земельным участкам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов напомнил, что в соответствии с законодательством адрес должен быть присвоен каждому зданию и сооружению, машино-месту, земельному участку и объекту незавершенного строительства.

"Всего с начала года новые адреса получили 64,2 тысячи объектов. Из них 31,4 тысячи адресов присвоены жилым и нежилым помещениям, 16,1 тысячи – земельным участкам, 14,7 тысячи – машино-местам и две тысячи – зданиям и сооружениям", – рассказал Ефимов.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года новые адреса получили на 4,6 тысячи объектов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Достичь этой динамики помогла оптимизация процесса присвоения адреса квартирам и нежилым помещениям, а также машино-местам.

Техническую часть работы по внесению данных об объекте в адресный реестр столицы выполняет Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). В конце 2021 года ведомство внедрило новую систему, автоматизировавшую часть работы. Модернизация позволила вносить сведения быстрее. Вероятность ошибок при этом сократилась.

С начала 2022 года новые адреса уже получил и ряд знаковых объектов города. В их числе перинатальный центр для больничного комплекса в Коммунарке, Шуховская башня, крупнейший в России бизнес-парк "Ростех-Сити" и колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за последние шесть лет количество объектов недвижимости, имеющих официальный адрес, в Москве увеличилось в 43 раза. В настоящий момент оно составляет 5,7 миллиона. Во многом рост обусловлен присвоением услуге по адресации недвижимости статуса государственной.

"Она стала бесплатной и доступной в электронном формате на портале mos.ru. Кроме того, изменились требования к объектам адресации: в адресный реестр стали вноситься сведения о квартирах, помещениях и комнатах, машино-местах. Значительно сократилось время присвоения адреса. Если в 2016 году этот процесс занимал 45 дней, то сегодня – семь дней", – пояснил Гаман.

Важным проектом, реализованным в последние годы, стала адресация ТиНАО, в рамках которой в том числе привели в соответствие со столичными стандартами адреса, существовавшие ранее. Многие адреса ТиНАО в прошлом были лишь приблизительными и не давали информации о точном местонахождении объекта. Столичные стандарты сделали их четкими и понятными.

В свою очередь, гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев отметил, что существуют и случаи, когда адрес здания необходимо аннулировать. Чаще всего причиной для этого становится снос здания, в результате которого объект перестает существовать по указанному адресу.

"В этом случае он снимается с кадастрового учета, а его адрес устраняется. С начала года в столице было зафиксировано около 2,3 тысячи таких объектов", – добавил Кинев.

Ранее сообщалось, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года. Новый проект сделает услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета доступнее для заявителей, а их оказание будет более оперативным.