Благодаря цифровизации получить госуслуги в Москве стало проще

11:05
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Благодаря городской системе межведомственного электронного взаимодействия жителям столицы не приходится тратить время на самостоятельный сбор ряда документов. Об этом сообщается на mos.ru.
Отмечается, что система, называемая также базовым регистром, предоставляет ведомствам доступ к более чем 390 видам документов. Теперь горожанам достаточно подать заявление на предоставление госуслуги через mos.ru или в центре "Мои документы", а все необходимые сведения органы власти получат самостоятельно.
"Именно создание и развитие базового регистра позволило Москве перевести многие государственные услуги в электронный вид, в том числе услуги строительной и имущественно-земельной сферы, где задействованы несколько органов власти и организаций", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В департаменте информационных технологий подсчитали, что за 10 лет базовый регистр избавил москвичей от необходимости предоставлять более 400 миллионов документов.
Первыми документами, которые столичные органы власти начали самостоятельно получать в рамках межведомственного взаимодействия, стали сведения о городских льготах и мерах поддержки, выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, проверка действительности паспорта, выписки Росреестра и документы жилищного учета.
Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук рассказала, что ведомства берут максимум от новой системы, так как для ряда услуг скорость особенно важна. Так, бумажная волокита при оформлении выплат на детей осталась в прошлом.
"На сегодняшний день, в том числе благодаря электронному межведомственному взаимодействию, 18 различных выплат на детей оформляется исключительно в электронном виде", – сказала Шинкарук.
Сегодня пользователям портала mos.ru доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, при этом столица поэтапно переходит к созданию суперсервисов, которые объединят весь комплекс услуг, необходимых горожанам в конкретной жизненной ситуации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru. По его словам, ими воспользовались более 2 миллиардов раз. Количество зарегистрированных на портале пользователей достигло 13,9 миллиона человек.
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