Собянин рассказал об интеграции МЭШ с цифровыми образовательными платформами

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин рассказал о планах интеграции "Московской электронной школы" (МЭШ) с независимыми платформами онлайн-образования уже к началу следующего учебного года.
Мэр отметил, что власти столицы активно работают над систематизацией учебных процессов для удобства и учителей, и учеников.
"Мы решили платформу свою сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание на рынке, и не нами признанные, а потребителями, для того чтобы у московских школьников была возможность пользоваться материалами не только теми, которые мы разрабатываем внутри своей системы, но и вне", – пояснил градоначальник.
По его словам, на платформе МЭШ уже размещены некоторые образовательные материалы совместно с издательством "Просвещение" и сервисами "Яндекс. Репетитор" и "Учи.ру". Платформой в настоящий момент пользуются 2 миллиона педагогов, учащихся и их родителей.
Кроме того, правительство Москвы с 2021 года начнет вручать гранты на поставку профессионального образовательного контента, который вскоре будет совмещен с тематическим каркасом МЭШ.
Первыми получателями таких грантов уже стали компании-разработчики "Мобильное электронное образование" (МЭО), "Физикон", "Алгоритмика", "ГлобалЛаб" и "01математика". Они добавят в МЭШ новые типы материалов и сервисов: проекты и исследовательские задачи, виртуальные лаборатории и практикумы, тренажеры по функциональной грамотности, учебные материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, для общего пользования размещено уже более 54 тысяч сценариев уроков, более 10 тысяч видеоуроков, свыше 2 тысяч 350 электронных учебных пособий, 348 учебников, свыше 141 тысячи образовательных интерактивных приложений, 12 уникальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы.
Также правительство столицы разработало специальную систему мотивации педагогов за работу с платформой. Они получат ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей.
Ранее Москва вошла в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Специалисты исследовали 11 сопоставимых мегаполисов мира. В результате российская столица стала одной из самых сильных в мире по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов вместе с Сингапуром и Таллином.
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