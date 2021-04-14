BCG: Москва смогла создать хорошую инфраструктурную базу для цифровизации образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По уровню развития цифровой культуры в школе столица находится в числе лидеров. Об этом рассказали в пресс-службе компании BCG.

"Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что благодаря высокому образовательному результату столичные школьники поступают в лучшие колледжи и вузы.

Сегодня во всех школах города внедрена система "Московская электронная школа", которая повышает эффективность и удобство обучения для каждого, говорится в материале пресс-службы. В ее библиотеке содержится более 64 тысяч сценариев уроков и около 66 тысяч электронных учебных материалов.

Ранее столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие "Московской электронной школы". Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, осенью текущего года проекту исполняется пять лет.