BCG: Москва смогла создать хорошую инфраструктурную базу для цифровизации образования

09:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
По уровню развития цифровой культуры в школе столица находится в числе лидеров. Об этом рассказали в пресс-службе компании BCG.
"Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что благодаря высокому образовательному результату столичные школьники поступают в лучшие колледжи и вузы.
Сегодня во всех школах города внедрена система "Московская электронная школа", которая повышает эффективность и удобство обучения для каждого, говорится в материале пресс-службы. В ее библиотеке содержится более 64 тысяч сценариев уроков и около 66 тысяч электронных учебных материалов.
Ранее столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие "Московской электронной школы". Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, осенью текущего года проекту исполняется пять лет.
"Москва сегодня": столичные учителя получили 4 тыс грантов за вклад в развитие МЭШ
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