Столичные учителя получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, осенью текущего года проекту исполняется пять лет.

"На сегодняшний день в 483 школах Москвы работают более двух тысяч учителей – обладателей грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта. Более того, МЭШ активно пользуются и вносят свой вклад в ее развитие педагоги из других регионов", – приводятся в материале слова Раковой.

Гранты также получили преподаватели из Липецка, Ижевска и Балаково. Лидером по количеству грантов стала школа столичная школа № 1571, работу педагогов учебного заведения отметили 87 раз.

Обладателем юбилейной награды стала учитель английского языка Мария Тюляева. Она преподает в школе № 1253. Тюляева создала блок сценариев уроков для учеников пятых классов. Ее разработкой коллеги воспользовались 3,5 тысячи раз.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.

На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

