Более тысячи новых онлайн-тренажеров появилось в МЭШ

07:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что с помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.
Кроме того, для учащихся доступны тесты по функциональной грамотности, основанные на международных исследованиях.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. По ее словам, главная задача МЭШ – упростить жизнь школьникам, учителям, родителям и сделать образовательный процесс более качественным и удобным.
Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам.
Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.
При выполнении упражнений школьникам необходимо дать краткий ответ, выбрать один или несколько верных ответов, заполнить таблицы и сопоставить данные.
Для доступа к заданиям необходимо зайти в библиотеку МЭШ в раздел "Самодиагностика", указать параллель и тему. Также онлайн-тренажеры доступны в сервисе "Электронный дневник".
Премии за вклад в развитие проекта ранее получили 877 педагогов из 323 школ. Было выдано около 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.
Больше трех миллионов онлайн-уроков провели за месяц в МЭШ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: