Более тысячи новых онлайн-тренажеров появилось в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.

Кроме того, для учащихся доступны тесты по функциональной грамотности, основанные на международных исследованиях.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. По ее словам, главная задача МЭШ – упростить жизнь школьникам, учителям, родителям и сделать образовательный процесс более качественным и удобным.

Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам.

Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

При выполнении упражнений школьникам необходимо дать краткий ответ, выбрать один или несколько верных ответов, заполнить таблицы и сопоставить данные.

Для доступа к заданиям необходимо зайти в библиотеку МЭШ в раздел "Самодиагностика", указать параллель и тему. Также онлайн-тренажеры доступны в сервисе "Электронный дневник".

Премии за вклад в развитие проекта ранее получили 877 педагогов из 323 школ. Было выдано около 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.