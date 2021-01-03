Столичные учителя получили более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

02:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) получили 877 педагогов из 323 школ.
Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что педагоги вносят большой вклад в развитие проекта – они загружают электронные образовательные материалы, которыми активно пользуются коллеги и учащиеся.
Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке МЭШ.
Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала и его востребованности среди других учителей.
В библиотек МЭШ содержится более 50 тысяч сценариев уроков и более восьми тысяч видеоуроков. Кроме того, там можно найти электронные учебники и материалы к ОГЭ и ЕГЭ.
Сергей Собянин ранее поблагодарил учителей Москвы за профессионализм и работу в период пандемии. По его словам, выпускники в 2020 году сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы.
Больше трех миллионов онлайн-уроков провели за месяц в МЭШ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: