Столичные учителя получили более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) получили 877 педагогов из 323 школ.

Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что педагоги вносят большой вклад в развитие проекта – они загружают электронные образовательные материалы, которыми активно пользуются коллеги и учащиеся.

Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке МЭШ.

Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала и его востребованности среди других учителей.

В библиотек МЭШ содержится более 50 тысяч сценариев уроков и более восьми тысяч видеоуроков. Кроме того, там можно найти электронные учебники и материалы к ОГЭ и ЕГЭ.

Сергей Собянин ранее поблагодарил учителей Москвы за профессионализм и работу в период пандемии. По его словам, выпускники в 2020 году сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы.