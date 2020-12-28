Собянин поблагодарил столичных учителей за работу в пандемию

17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поблагодарил учителей Москвы за профессионализм и работу в непростой период. Об этом мэр столицы сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Для московских учителей уходящий год был особенно непростым. Весной всего за неделю мы перевели более миллиона школьников на дистанционное обучение. Нагрузка на педагогов серьезно выросла. Несмотря на эти сложности, ребята закончили учебный год с хорошими результатами", – написал глава города. По словам Сергея Собянина, столичные выпускники в этом году сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы.
"Вместе с учителями мы постоянно развиваем "Московскую электронную школу". Наполняем ее новым контентом, увеличиваем функциональность", – отметил мэр столицы. Как уточнил градоначальник, скоро в МЭШ будут доступны новые сервисы самообучения и проверки знаний.
Сергей Собянин добавил, что в Москве все больше профильных классов, среди которых медицинские, инженерные и IT. Планируется, что в скором времени список школ – участников проектов предпрофессионального образования расширят.
"Продолжим оснащать классы и лаборатории современным оборудованием, строить школы и детсады", – подчеркнул мэр города.
Обращаясь к педагогам, Сергей Собянин поблагодарил их за профессионализм и доброту.
"Желаю вам успехов, вдохновения и самое главное – крепкого здоровья", – говорится в поздравлении мэра.
Ранее Собянин предложил москвичам поздравить друзей виртуальной открыткой. По словам мэра, хотя 2020 год принес серьезные испытания, городу удалось немало сделать для развития Москвы.
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