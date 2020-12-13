Волонтеры акции "Мы вместе" доставят детям врачей более 80 тыс подарков на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Волонтеры движения "Мы вместе" доставят свыше 80 тысяч подарков детям врачей в ходе акции "Новый год в каждый дом", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инициативы.
"Новый год в каждый дом" включает в себя ряд специальных форматов поздравлений: уже известная многим "Елка желаний", челлендж #Спасибо2020, проект "#ЕлкиАрт. Праздник в каждом дворе", "Новогодние каникулы с "Большой переменой", "Тайный Дед Мороз", акция Общероссийского народного фронта "Корзины радости" и многие другие. Подарочный фонд будет сформирован из пожертвований участников и партнеров акции в субъектах РФ, а подарки детям вручат волонтеры – Деды Морозы. За счет фонда "Мы вместе" волонтеры в регионах доставят более 80 тысяч подарков для детей врачей", – говорится в пресс-релизе.
Как отметили в сообщении, помимо детей медиков подарки получат воспитанники детских домов и интернатов, дети находящиеся в больницах и в семьях в трудной жизненной позиции. По данным организаторов акции, волонтеры будут поздравлять детей до 31 декабря с соблюдением всех необходимых санитарных требований, установленных в каждом регионе.
"Родители или друзья ребят могут оставить заявку через сайт новыйгод.мывместе2020.рф. На сайте могут оставить заявку и добровольцы, желающие стать зимними волшебниками. По итогам организаторами будет выбран лучший Дед Мороз – волонтер по следующим направлениям: "Оригинальное поздравление", "Самый быстрый Дед Мороз", "Самый оригинальный Дед Мороз", – сообщили организаторы.
Акцию представил Владимир Смирнов из Ивановской области 5 декабря на встрече Владимира Путина с волонтерами, напомнили в сообщении.
Ранее Сергей Собянин в День добровольца выразил благодарность столичным волонтерам за их работу. Мэр Москвы отметил, что в столице участники сотен организаций делают добрые дела: оказывают помощь приютам для животных, решают экологические вопросы, помогают людям.
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