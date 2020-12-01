Статую мамонта в Салехарде нарядили в костюм Деда Мороза

Фото: salekhard.org
Десятиметровую статую мамонта Мити, которая стоит на въезде в Салехард, традиционно нарядили в костюм Деда Мороза к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В Салехарде в первый день календарной зимы известный символ города – мамонт Митя – вновь примерил на себя новогодний наряд Деда Мороза", – говорится в сообщении.
Своим именем мамонт обязан художникам, которые участвовали в изготовлении монумента. Именно они прозвали его Митей. Изваяние было установлено на въезде в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа в 2005 году. По данным ученых, в районе расположения статуи когда-то обитали эти древние животные.
Традиция наряжать статую в шубу и колпак к новогодним праздникам началась в 2015 году, и с тех пор ей следуют каждый год. На изготовление торжественного наряда ушло 150 квадратных метров ткани и 40-метровая полоска меха, отмечает администрация.
За свою жизнь Митя успел примерить и другие костюмы. Например, в 2018 году статуя мамонта надела 14-метровый шарф сборной России по футболу в поддержку нашей команды на домашнем чемпионате мира, а в октябре текущего года волонтеры сшили для Мити огромную медицинскую маску для напоминания жителям Ямала о мерах профилактики коронавируса.
Ранее сообщалось, что улицы Москвы к Новому году будут украшены почти тысячей новогодних елок. Столицу также украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.
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