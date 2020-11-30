Около тысячи новогодних елок украсят улицы Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около тысячи новогодних елей установят на улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

Он отметил, что также столицу украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.

"Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно", – добавил Бирюков.

В ГУМе тоже готовятся к Новому году. Теперь там можно увидеть специальную елку от Москвы 24, а также от каналов "Россия 1", "Мульт" и "Мосфильм. Золотая коллекция". Елка телеканала Москва 24 сделана в стиле ребрендинга канала, она подчеркивает переход в новое современное время, смешение стилей цифрового декаданса и глитч-арта.