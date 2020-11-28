Психолог рассказала о пользе раннего декорирования дома к Новому году

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Компенсировать недостаток впечатлений поможет украшение квартиры к Новому году в конце ноября. Так считает руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета Наталья Цветкова.
Специалист подчеркнула, что раннее декорирование дома позволит также снизить стресс от удаленной работы. Многие граждане страдают от недостатка эмоций, что вызывает монотонию – однообразность существования.
"Главный способ преодолеть такую ситуацию – придумать и осуществить непривычную деятельность в привычной ситуации, либо наоборот – привычную деятельность в непривычных условиях. В этом смысле раннее, ноябрьское украшение дома к Новому году, является позитивным способом поддержать свое эмоциональное здоровье", – приводит Агентство "Москва" слова Цветковой.
При этом психолог заверила, что быстрого привыкания к новогодним украшениям бояться не стоит, поскольку за праздничным настроением стоит не наличие гирлянд. "А то, как на них реагируют люди, как устраивается праздник, какие организуются игры, какие подарки дарятся. Поэтому, с моей точки зрения, не стоит опасаться, что наличие новогодних украшений в доме и квартире сотрет впечатления от самого праздника. Косвенное доказательство – те семьи, где дети просят родителей долго не убирать елку", – заключила врач.
Ранее врач рассказала, что хвойные деревья являются хорошим средством для профилактики коронавируса. По мнению специалиста, елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции. Хвоя является хорошим септиком, она вырабатывает много кислорода, отметила врач.
Москвичи показали, как украсили елку
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