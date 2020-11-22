Названы худшие новогодние подарки

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Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob составил список самых худших новогодних подарков по мнению россиян. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из 326 населенных пунктов всех округов страны.

Так выяснилось, что для мужчин самыми неудачными подарками являются носки, свитера и футболки, а женщины не хотели бы получать на праздники статуэтки и свечи.

"Мужчины чаще женщин говорили о том, что предметы одежды являются для них неудачными новогодними подарками (13% против 4%). По их мнению, все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой", – говорится в исследовании.

Также россияне не любят получать конфеты и шоколад, так ответили 3% опрошенных. К слову, женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Также 3% не хотели бы найти под елкой косметику или парфюмерию.

"Худшим новогодним сюрпризом многие назвали отсутствие подарка – 24%. Респонденты поясняют, что чуда на новогодние праздники хотят даже взрослые", – говорится в сообщении.

Торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году. В частности, праздничную атмосферу уже организовали в ГУМе. На втором этаже здания разместили новогодние сани с подарками. Балконы ГУМа украсили огоньками и еловыми ветками.