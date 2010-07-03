Деды Морозы оценили перспективу остаться на новогодние праздники без клиентов

До Нового года осталось всего полтора месяца. Для работников event-сферы это время ажиотажа и активной подготовки к жаркому праздничному периоду. Однако в текущем году предугадать заработок будет сложно: новогодние гулянья запретили, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты, от корпоративов отказываются. Больше всего от этого пострадают Деды Морозы и Снегурочки, которые новогоднее веселье полностью взваливали на свои холодные плечи. Рассказываем, как столичные аниматоры оценивают новогодние перспективы и что они боятся потерять больше всего.



Усиленные ограничения С 13 ноября в столице С 13 ноября в столице вводятся новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, на два месяца запретили массовые мероприятия, а также ограничили работу в ночной период кафе, ресторанов и баров – теперь заведения смогут работать только до 23:00. При этом проводить новогодние корпоративы все-таки можно. Главные условия: количество сотрудников не должно превышать 50 человек, а мероприятие должно завершиться к 23:00. Однако массовых новогодних гуляний с традиционными сказочными персонажами в Москве не будет. А депутат Госдумы Виталий Милонов в целях безопасности предложил запретить даже вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки.



"Всегда зарабатывала на собственный праздник"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковная Снегурочка Ульяна смотрит на перспективу новогодних праздников с опаской. Она студентка, аниматором обычно подрабатывает в выходные. Но ежегодно в декабре все меняется, и из-за количества заказов девушке приходилось отправляться в гости даже в дни экзаменов.

"Я работаю на небольшое агентство. Нас человек 20. И таким количеством мы справлялись во все месяцы, кроме декабря. Перед Новым годом приходится ездить иногда и на два-три заказа в день", – рассказывает Москве 24 Ульяна.

Это тяжело, ведь у студентов декабрь неразрывно связан еще и с зачетами. Но, по словам девушки, оно того стоило: за три недели декабря два года подряд она зарабатывала больше, чем за три месяца.





Ульяна детский аниматор В декабре это почти без исключения Дед Мороз и Снегурочка – на дому, в школах, детских садах, игровых клубах. За один час мне платят 1 500 рублей. У меня бывало в среднем 8-9 заказов в неделю, некоторые из которых длились и несколько часов. Заработанных денег мне хватало на подарки семье и друзьям, новогодний наряд и, так сказать, "корпоратив". И еще оставалось!

Что будет в этом году – перспектива туманная, и девушка очень боится потерять свой заработок. Тем не менее она уверена, что все от Деда Мороза и Снегурочки не откажутся. "Массовые гулянья и детские елки запретили, и поэтому единственный выход – это Дед Мороз на дом. Родители точно будут нас звать", – считает Ульяна.

По ее словам, Дед Мороз и Снегурочка, несмотря на большой выбор, – это самые любимые детские герои. "Я работала в разных костюмах и с совершенно разными детьми: бывало, нас не слушаются дети, не хотят играть, капризничают, мы иногда даже детскими игрушками по голове получали. Но вот с Дедом Морозом и Снегурочкой такого никогда не было: даже самые капризные дети относятся к ним с нереальным трепетом", – поделилась наблюдением девушка.

"Новый год без Деда Мороза – это провал!"

Фото: предоставлено героем материала

Работая детским аниматором на постоянной основе, Дед Мороз Валера подсчитал: прибыль за новогодние недели в костюме с бородой у него составляла около 10% от заработка за весь год. На первый взгляд кажется, что цифра небольшая. Но нужно помнить, что речь идет о зарплате всего за три недели.

"Заказы начинаются примерно с 15 декабря, именно Деда Мороза заказывают, и длятся они до середины января. Это жаркий период, в который очень много денег можно заработать", – рассказал Москве 24 Валера. Большего всего можно было получить именно в новогоднюю ночь, когда стоимость аниматора считается по двойному тарифу.

Но предстоящих праздников с ограничениями Валера не боится. Весной пандемия вынудила агентства детских праздников перейти в онлайн-формат. Поэтому на самый крайний случай работа будет. К тому же есть постоянные клиенты, которые, по словам подмосковного Деда Мороза, знают его и знают, что он внимательно относится ко всем мерам безопасности.





Валерий детский аниматор Я делаю тест на ковид каждый месяц, чтобы не допускать недоразумений. В общественных местах всегда в маске, перчатках и на дистанции. Сам не рискую. А если заказчик попросит, если надо – буду с бородой и в маске.

"Я переживаю в первую очередь за свое здоровье и за здоровье детей – не хочу быть тем человеком, который навредит детям", – объяснил Валера.

Он также уверен, что малышам Дед Мороз очень нужен. "Можно, конечно, по старинке попросить папу в бороде и в тапках преподнести подарок. Но это будет не то, это будет грустно, это лишит детей сказки", – заявил аниматор.

"Мне нужна эта эмоциональная отдача"

Еще одна столичная Снегурочка Лера уверена, что Дед Мороз и его внучка нужны не только детям, но и их родителям, и самим аниматорам.

"Все же помнят это: когда перед Новым годом взрослые начинают жаловаться, что нет новогоднего настроения, нет желания что-то праздновать. Мы тоже взрослые люди и страдаем этим. Но, как только с напарником проводим первый праздник, все испаряется, и хочется игрушек, салютов, родственников за столом – хочется праздника", – заявила в беседе с Москвой 24 девушка.

Лера работает аниматором именно в новогодние праздники более 5 лет. По ее словам, обычно заработок в команде не прям уж шокирующий. Тем не менее из года в год они готовят костюмы и в середине декабря берутся за работу.





Валерия детский аниматор Это чувство, когда дети тебя видят: ты заходишь и видишь их восторг. Как они тебя обнимают, как трогают твой наряд, твои косички, блестки на лице. Как они тебя приветствуют, как потом не хотят отпускать. Я ради этого работаю, мне нужна эта отдача от детей, я ей живу!

Тем более, по словам Леры, профессионального аниматора не заменит папа или дядя в красном халате и с бородой. "Дети их всегда узнают. К тому же аниматоры сейчас не те, что раньше: это шикарные костюмы, настоящие бороды почти до пола, качественный грим и актерская игра. Дети верят, и это дарит им волшебство и шанс окунуться в сказку", – уверена столичная Снегурочка.

Кстати, у нее и ее напарника уже забронировано несколько праздников для постоянных клиентов из тех, к кому они приходят уже несколько лет подряд.

"Мы выживем"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель столичного агентства детских праздников Артем рассказал Москве 24, что пока рано говорить о катастрофическом падении спроса.

"Зачастую частники заказывают на числа с 20 декабря и позже. Как правило, они начинают звонить во второй половине ноября. К тому же сейчас есть такая тенденция: родители в связи с пандемией осторожничают, смотрят на здоровье деток, на общую обстановку, и заказы большого праздника за 2-3 дня до события – в текущих реалиях это почти норма", – рассказал собеседник сайта.

При этом во время пандемии агентство делает все, чтобы сделать праздник для своих клиентов максимально безопасным.





Артем представитель агентства детских праздников Наши аниматоры раз в неделю сдают тест на коронавирус – результаты мы отправляем заказчикам. Также стараемся перестроить программу так, чтобы было меньше обнимашек с детьми, а больше танцевальных конкурсов, где проще держать дистанцию. Костюмы мы всегда стираем или обрабатываем паром. Просто сейчас стали делать это чаще и тщательнее. То же касается реквизита.

По его словам, наибольший урон компании понесут от потери корпоративных клиентов: это персонажи на новогодние елки в детских садах, школах, организациях дополнительного образования, это Дед Мороз и Снегурочка на корпоративы. Эти потери, по словам Артема, можно будет отчасти компенсировать онлайн-праздниками.

Также в сфере детской анимации надеются на возможность проведения небольших елок на свежем воздухе. "Хотелось бы все-таки позволить людям встретить этот волшебный праздник хоть как-то, поэтому считаю уличные поздравления (не больше 10 человек) вполне альтернативными. Хоть так можно будет сохранить праздничную атмосферу и веру в волшебство", – рассказал Москве 24 представитель подмосковного агентства детских праздников Виктор.

Но в целом ноябрьский запрет на массовые мероприятия не стал для сферы шокирующим. Весной пандемия научила компании адаптироваться. Поэтому большинство агентств заранее продумали вариант онлайн-праздников с Дедушкой Морозом и даже знают, как объяснить детям, почему он в этом году к ним не придет.