В Москве не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"До Нового года еще далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия", – сказал он.

Также мэр заявил, что ограничительные меры, которые будут действовать в городе до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве в этом году проводиться не будет. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Также отмечалось, что не состоятся традиционные новогодние елки.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в новогоднюю ночь не будут работать московские рестораны. При этом он уточнил, что речи о полном локдауне в столице не идет.