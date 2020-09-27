Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса

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Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что ключевой "хитростью" коронавируса может являться замедление реакции организма на вторжение инфекции.
По его словам Bloomberg, "хитрость" состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени.
Ранее исследователи уже сообщали, что недостаток интерферона может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.
Так, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова отмечала, что некоторые переболевшие не вырабатывают антител к коронавирусу.
Однако пациенты все равно побеждают болезнь с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус.
Доля таких людей от общего числа заболевших – порядка 7–8 процентов. Их антитела можно использовать для лечения других конвалесцентной плазмой.
Социальные работники, переболевшие COVID-19, становятся донорами плазмы
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