Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

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Стали известны особенности формирования иммунитета к COVID-19. О них рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

По словам биолога, некоторые переболевшие не вырабатывают антител к коронавирусу, но все равно побеждают болезнь. Доля таких людей от общего числа заболевших – порядка 7–8 процентов.

"Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус", – объяснила Баранова РИА Новости.

Другая группа переболевших пациентов обладает большим количеством антител и хорошим иммунитетом. Доля таких людей – также порядка 7–8 процентов.

"У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается", – сказала Баранова.

Специалист пояснила, что между этими двумя группами находятся остальные переболевшие COVID-19. У данных людей может появляться разный уровень иммунитета к коронавирусу, но минимум у 40 процентов он будет слабым.

У некоторых переболевших COVID-19 иммунитет может снижаться в течение месяца. Эти люди имеют высокие риски повторного заражения, предупредила Баранова.

"Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19", – отметила эксперт.

Она добавила, что данные о формировании иммунитета были получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проводились в Шанхайском медицинском центре и других научных заведениях.

Ранее специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса рассказали о новом способе передачи коронавируса. По их данным, вирус может быть передан от человека к человеку через слезную жидкость.