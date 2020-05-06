Вирусолог назвал частным случаем психические осложнения после коронавируса

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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в беседе с Москвой 24 назвал маловероятной возможность осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему. Однако, по его мнению, необходимо отслеживать такую вероятность.

"Я об этом слышал. И мне кажется, что это частный случай, это довольно редкие осложнения. Не знаю, насколько этого стоит бояться, но к сведению принять надо", – считает Ершов.

Вирусолог подтвердил, что такие эпидемии, как испанка, SARS и MERS, давали подобные осложнения. Но, по мнению Ершова, они являются моровыми инфекциями.

"При испанке как раз это было. Испанка – это инфекция, которая унесла 100 миллионов жизней. Это была моровая инфекция, а коронавирус моровой не является", – заявил Ершов.

Ранее ученые департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения.

Специалисты проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). После чего они предположили, что последствия эпидемий испанки, SARS и MERS будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.