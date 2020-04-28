Кардиолог предупредил об опасных последствиях коронавируса

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Директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков считает, что пандемия коронавируса способна нанести здоровью россиян не только прямой урон. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
По словам кардиолога, вирус оказывает прямое негативное воздействие на здоровье человека и имеет также отложенный эффект. Беленков отметил, что из-за стрессов на фоне коронавируса может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний.
"Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Мы это уже наблюдали начиная с 1991 года и распада Советского Союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность", – пояснил кардиолог.
Он отметил, что на здоровье негативно сказывается и вынужденное снижение двигательной активности, несбалансированное питание, а также недостаток общения, отражающийся на нервной системе. Все это, по словам врача, может привести к всплеску гипертонических кризов и случаев ишемической болезни сердца.
Чтобы избежать последствий, Беленков посоветовал больше уделять внимание физическим активностям в виде утренней зарядки и отдельных упражнений в течение дня. Также он рекомендовал следить за своим питанием и как можно чаще общаться со своими близкими по телефону или скайпу.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоились негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на программы иммунизации детей во всем мире.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейеуса, каждый год вакцинацию проходит свыше 116 миллионов детей, что составляет 86% от общемирового числа несовершеннолетних. При этом в настоящее время более 13 миллионов детей в мире все еще не охвачено вакцинацией.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось. На территории России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
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