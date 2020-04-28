Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

09:04
Фото: АР/Ludovic Marin/Pool Photo
Мир вернется к нормальной жизни после ситуации с распространением коронавируса примерно через один или два года, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
Он сомневается, что изменения к лучшему произойдут раньше этого срока. Бизнесмен подчеркнул, что для того, чтобы мир вернулся к прежнему состоянию, нужны чрезвычайно эффективные методы лечения или вакцина против COVID-19.
Гейтс подчеркнул, что страны смогут быстро находить области заражения и "контролировать их" с помощью систем тестирования и отслеживания, однако простые люди, по его мнению, не смогут вернуться к нормальной жизни из-за страха заболеть коронавирусом.
"Данный страх приведет к тому, что они существенно поменяют свой образ жизни", – цитирует основателя Microsoft "Мир 24".
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось. В России заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.
Ранее была названа дата окончания пандемии коронавируса в России. По мнению исследователей из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), эпидемия в РФ закончится в июле текущего года.
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147
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